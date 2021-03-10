Безработица в Удмуртии снизилась с начала года

При этом за первые два месяца 2021 года на учёт как ищущие работу встали 4,4 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. На начало марта 2021 года в Удмуртии зарегистрировано 11 842 безработных — это на 4,1 тыс. меньше, чем на начало января. Об этом сообщает Республиканский центр занятости населения.

В начале 2021 года безработными в республике считались 16 017 человек, в аналогичном периоде прошлого года — 7 411 человек.

При этом за первые два месяца нового года нетрудоустроенными стали 3 483 человек.

В среднем по республике безработица составила 1,54%, но в некоторых муниципалитетах она ниже этого показателя: Воткинск (0,74%), Глазов (1,18%), Сарапул (1,40), Ижевск (1,49%), а также Увинский (0,64%), Якшур-Бодьинский (0,83%) и Игринский (1,16%) районы.

За первые два месяца 2021 года на учёт как ищущие работу встали 4,4 тыс. человек. Отмечается, что 1% всех поставленных на учёт — это учащиеся, которые хотят работать в свободное время.

Самыми востребованными профессиями являются водитель, продавец, электрогазосварщик, повар, швея, дворник, кондуктор, монтажник, каменщик, электромонтёр, токарь, плотник, бетонщик и арматурщик.

Напомним, в январе 2021 года президент России Владимир Путин в разговоре с главой Удмуртии Александром Бречаловым обратил внимание на безработицу в республике. После этого власти региона заявили, что будут следить за возможными сокращениями на крупных предприятиях.