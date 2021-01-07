Пункт покупки вторсырья в Ижевске откроется в первом квартале 2021 года

Что именно туда можно сдать пока неизвестно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске откроется первый пункт покупки вторсырья. Об этом сообщает пресс-служба регоператора по обращению с ТКО в Удмуртии.

Планировалось, что пункт приёма вторсырья откроется в конце 2020 года, но это сделать не удалось. Дата запуска сдвинулась на первый квартал 2021 года.

«Экодом» появится на площадке у «Семейного магнита» на улице Молодёжной. Его строительство уже идёт. Какие виды вторсырья и за какую цену будет идти его приём, станет известно ближе к открытию.