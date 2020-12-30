Декабрьские пособия на детей до 1,5 года в Удмуртии отправят до 12 января

Выплаты производятся с 10 по 15 число каждого последующего месяца.

Ижевск. Удмуртия. Декабрьские пособия на детей до 1,5 года в Удмуртии отправят на оплату до 12 января. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртской Республике.

«Пособие до полутора лет проверяется и назначается один раз - когда в ФСС впервые приходит реестр. В остальные месяцы статус «Отправлено на оплату» из раза в раз переходит автоматически. И означает только то, что в реестре нет ошибок и пособие будет выплачено в срок, то есть с 10 по 15 число каждого последующего месяца», – отмечается в сообщении.

Получить пособие за декабрь до Нового года могут только те женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, чей работодатель зарегистрирован в регионе, где выплаты разрешено делать месяц в месяц. В Удмуртии женщины получают пособие за декабрь в январе.

Выплата может не прийти по нескольким причинам. Самыми распространенными специалисты называют смену реквизитов (карты или счета), смену данных (например, фамилии). Также работодатель мог указать в реестре досрочную дату выхода на работу.