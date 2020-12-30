Пожар в Ижевске, проигрыш хоккеистов «Ижстали» и обжалование штрафов за нарушение ПДД онлайн: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Новый год всё ближе, а потому последние деньки 2020 мы традиционно предлагаем начинать с нашего утреннего обзора новостей.

Пожар

В Ижевске на улице Воровского в доме №163 ночью вспыхнул огонь в квартире. Об этом пишут пользователи соцсети «ВКонтакте» в группе ИГГС.

На видео видно, как пламя бушует в окне третьего этажа.

Хоккей:

Последняя предновогодняя игра «Ижстали» прошла не слишком удачно. Вновь проигрыш – 3:1, сообщает пресс-служба сталеваров. На этот раз ижевчане уступили команде из Самары ЦСК ВВС.

Ижсталевцы начали с удалений. Первую шайбу сталеварам забили на 9-й минуте, однако самые «горячие» моменты начались только в начале третьей двадцатиминутки, когда игроки из Ижевска ответили сопернику шайбой. На 56-й и 58-й минутах дважды забил опытный игрок самарцев, установив окончательный счет.

«Что у нас сегодня не получилось? Об этом пусть лучше болельщики рассуждают. Соперника с победой, всех - с наступающим Новым годом», - подытожил главный тренер «Ижстали» Альберт Логинов.

По-новому:

Бланки титула и приложения будут заполняться с использованием компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный матричный штриховой код.

Белое поле с черной маркировкой будет в виде квадрата размером 20 на 20 мм.

Обжаловать:

Автомобилисты смогут оспаривать штрафы за нарушение ПДД онлайн. Об этом пишет Российская газета

Напомним, пока водителям приходится отправлять жалобы по почте или отдавать лично. Электронное обжалование сэкономит время и деньги собственников авто.

Жалобу, имеющую электронную подпись, можно будет подавать через портал госуслуг либо путем заполнения формы на сайте суда, если есть такая возможность.

Первенец:

Американская актриса Эмма Робертс родила малыша. Об этом пишут «Известия»

Мальчика назвали Родос. Малыш и его 29-летняя мать чувствуют себя хорошо. Отцом ребенка стал актер Гаррет Хедлунд.

Известная по сериалам «Американская история ужасов», фильмам «Нерв», «Мы - Миллеры» звезда, раньше встречалась с Эваном Питерсом, но разорвала с ним помолвку.