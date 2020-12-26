Глава Удмуртии вручил премии «Признание» по итогам 2020 года

Ежегодная церемония прошла в четвёртый раз.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил премии «Признание» по итогам 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«В этом году лауреатами стали 14 номинантов —люди и коллективы, знающие цену слову и делу, которые своей добротой и кропотливым трудом изменяют жизнь в лучшую сторону», — говорится в сообщении.

Отметим, что идейным вдохновителем премии «Признание» стал сам глава Удмуртии Александр Бречалов. В 2020 году он поздравил лауреатов уже в четвертый раз.

«Я благодарю вас всех за вашу работу. Вы вдохновляете своими делами меня и всю команду. Я хочу, чтобы вся страна через ваши замечательные проекты знала, что в Удмуртии живут инициативные, гостеприимные и очень трудолюбивые люди», - отметил Александр Бречалов.

Руководитель региона вручил памятные статуэтки и сертификаты всем лауреатам торжественной церемонии.

Среди них — председатель Совета территориального общественного самоуправления «Самковское» Глазовского района Николай Гавшин. В своем селе он построил детскую площадку, вместе жителями деревни установили мемориальные плиты землякам — участникам Великой Отечественной войны, организовал ремонт клуба, который был в аварийном состоянии и готовился к закрытию, в обновленном здании оборудовали музейную комнату «Старообрядческая изба».

Премию «Признание» и сертификат на приобретение типографского оборудования для детского инклюзивного медиаклуба глава республики вручил руководителю Центра социального продюсирования «Журавейник» из Ижевска Ольге Чирковой, организовавшей выпуск газеты в реабилитационном центре «Адели». В числе её проектов — Международный фестиваль детских и юношеских СМИ «Подсолнух», «Особая красота» — проект с участием женщин и детей с ограниченными возможностями, карта социальной доступности – сайт-подсказка для маломобильных людей.

За создание сети семейных кафе и магазинов Александр Бречалов отметил индивидуального предпринимателя из Малой Пурги Павла Чушъялова. Сегодня он один из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в Малопургинском районе. В его 14 магазинах, 3 кафе, пекарне, цехе по переработке мяса работают около 200 человек. В бюджеты разного уровня поступает более 10 миллионов рублей налогов.

Премией «Признание» также отмечены Владислав Степанов, руководитель Региональной удмуртской молодежной общественной организации «Ресурсный центр Куара», создающей медиа-контент на удмуртском языке; Ксения Широбокова, автор и руководитель проекта марафон женского творчества «Чеберай»; коллектив кузнечно-музейного комплекса «Морок» из Сарапульского района; Павел Кузнецов, главный инициатор проведения «Тракторного биатлона» в Воткинском районе; Фёдор Першин, создавший в исчезающей деревне «Степаненки» Кезского района крепкое животноводческое хозяйство; военно-патриотический клуб «Десантник» из Воткинска; Ольга Яппарова из Можги, организатор благотворительной акции «СижуШью» по пошиву многоразовых масок для населения и многих других общественных проектов; Наталья Погребовская, педагог Высшей квалификационной категории, воспитавшая в музыкальной школе села Селты несколько поколений детей; автор и руководитель республиканской газеты «Живи» Ольга Лихачёва, единственной волонтёрской газеты в республике, направленной на позитивную профилактику; инициативная группа родителей из села Тыловай Дебесского района, которые благоустроили детскую площадку, сделали зимой каток.

Один из выпусков научно-популярных видеолекций на удмуртском языке «Тубат» от студии «Куара»

Также в числе лауреатов региональный координатор волонтёров-медиков Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Елизавета Плеханова. На церемонии отдельно был отмечен проект «ПоддЕРжка», запущенный в республике 30 марта.

«Скоро Новый год. И я хочу, чтобы сегодняшняя атмосфера, эти эмоции вам всем запомнились и сохранились в следующем году. Трудности были, есть и будут. Но я убежден, что с таким настроением, с такой командой мы справимся со всеми вызовами», — резюмировал Александр Бречалов.