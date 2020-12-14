Роспотребнадзор в Удмуртии оштрафовал поставщика еды в детские сады за поддельное масло

Регулятор назначил штраф 200 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Роспотребнадзор Удмуртии выявил поддельное сливочное масло в детских садах республики. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике в конце 2019 года провело плановую проверку детских садов. В ходе неё были взяты пробы сливочного масла. Экспертиза установила, что масло не соответствовало техническим регламентам, в частности были выявлены растительные жиры. В результате на поставщика — ООО «Ижевск» — наложили штраф 200 тыс. рублей по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ («Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»).