Онлайн-проект «Дед Мороз: ИжТайм» стартует 25 декабря в столице Удмуртии

Он продлится до 8 декабря.

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии в новогодние каникулы дети и родители смогут принять участие в онлайн-проекте «Дед Мороз: ИжТайм». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

С 25 декабря по 8 января «Дед Мороз: ИжТайм» будет транслироваться на площадках соцсетей «ВКонтакте» «Инстаграм» . В рамках проекта будет работать ряд развлекательных программ для детей и их родителей:

- «Мандаринки-челлендж» с новогодними стихами, песнями, танцами детей, которые будут присылать родители;

- ежедневные выпуски «Кухни Деда Мороза» с традиционными новогодними рецептами разных стран;

- «Библиотека Деда Мороза» с историями об интересных книгах, а также «Новогодние сказки» на ночь;

- декоративно-художественные мастер-классы «Новогодний крафт»;

- «Почта Деда Мороза» объяснит, куда писать письма и где в Ижевске они принимаются;

- «Новогодний гид» подскажет, куда можно отправиться в праздничные дни.

Отметим, что проект «Дед Мороз: ИжТайм» организован муниципальным Управлением образования, Управлением по спорту, физической культуре и молодёжной политике, Управлением культуры при общей координации городского центра «Каникулы».