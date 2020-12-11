Итоги дня: продление времени работы общепита в Удмуртии, поступление антиковидной вакцины и украшение главной елки Ижевска

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за прошедшие сутки выявили еще 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки скончались 2 женщины с подтвержденным Covid-19. Врачи выписали 253 выздоровевших.
Смягчение:
В Удмуртии немного ослабили «коронавирусные» ограничения для заведений общепита. С пятницы, 11 декабря, кафе, барам и ресторанам можно работать не до 23:00, а до 01:00.
Большая партия:
500 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в Удмуртию. В регион пришла партия препарата «Гам-КОВИД-Вак». В первую очередь будут привиты медработники, работающие с коронавирусными пациентами.
Время волшебства:
На Центральной площади Ижевска завершили монтаж главной городской ёлки. В настоящее время подрядчик начал украшать новогоднюю красавицу. Открытие намечено на 19 декабря.
О погоде:
Снег ожидается в Удмуртии в воскресенье. Местами по республике он продолжит идти и в начале следующей недели. Температура воздуха ночью составит -11, -16 градусов по Цельсию, днем -7, -12 градусов.