Итоги дня: перенос всероссийского дня приема граждан в Удмуртии, акция в честь Дня героев Отечества и фильм об Энвиле Касимове

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. 132 человека выздоровели, их выписали. Зарегистрировано 5 летальных случаев у пациентов с Covid-19.
В целях безопасности:
Всероссийский день приема граждан в Удмуртии перенесли на неопределенный срок. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по всей стране.
Акция памяти:
В Ижевске 9 декабря в честь Дня героев Отечества пройдёт одноимённая акция. В ходе мероприятия добровольцы выйдут на улицы города, названные в честь героев, и будут раздавать жителям буклеты с биографией участников войн.
«Почетный удмурт»:
В сети появился фильм, посвященный памяти художника, журналиста, поэта, политика Энвиля Касимова. Его сняло издание Tatarstan News. Своими воспоминаниями поделились дочь художника Елена и его помощник Дмитрий Черемных.