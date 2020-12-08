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Итоги дня: перенос всероссийского дня приема граждан в Удмуртии, акция в честь Дня героев Отечества и фильм об Энвиле Касимове

18:00, 08 декабря, 2020
Ксения Чернова
Итоги дня: перенос всероссийского дня приема граждан в Удмуртии, акция в честь Дня героев Отечества и фильм об Энвиле Касимове
18:00, 08 декабря, 2020
Ксения Чернова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество\n#Картина дня\n#новости\n#Энвиль Касимов\n#память\n#коронавирус
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Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последние сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом. 132 человека выздоровели, их выписали. Зарегистрировано 5 летальных случаев у пациентов с Covid-19.
В целях безопасности:
Всероссийский день приема граждан в Удмуртии перенесли на неопределенный срок. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по всей стране.
Акция памяти:
В Ижевске 9 декабря в честь Дня героев Отечества пройдёт одноимённая акция. В ходе мероприятия добровольцы выйдут на улицы города, названные в честь героев, и будут раздавать жителям буклеты с биографией участников войн.
«Почетный удмурт»:
В сети появился фильм, посвященный памяти художника, журналиста, поэта, политика Энвиля Касимова. Его сняло издание Tatarstan News. Своими воспоминаниями поделились дочь художника Елена и его помощник Дмитрий Черемных.
18:00, 08 декабря, 2020
Ксения Чернова
171
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#общество\n#Картина дня\n#новости\n#Энвиль Касимов\n#память\n#коронавирус