Общероссийский день приема граждан в Удмуртии перенесли из-за ситуации с коронавирусом

Он должен был состояться 14 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский день приема граждан в Удмуртии перенесли на неопределенный срок. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по всей стране.

Министерства и ведомства планировали провести день приема граждан, приуроченный ко дню Конституции, 14 декабря. Однако риск инфицирования коронавирусом заставил отложить мероприятия до стабилизации ситуации. «О дате и времени проведения общероссийского дня приема граждан будет сообщено дополнительно», - отметили в пресс-службе.