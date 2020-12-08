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Общероссийский день приема граждан в Удмуртии перенесли из-за ситуации с коронавирусом

15:25, 08 декабря, 2020
Дарья Саушина
Общероссийский день приема граждан в Удмуртии перенесли из-за ситуации с коронавирусом
15:25, 08 декабря, 2020
Дарья Саушина
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#коронавирус\n#Удмуртия\n#власть и чиновники\n#общество\n#безопасность общения
Фото: udmurt.ru
321
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Он должен был состояться 14 декабря.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский день приема граждан в Удмуртии перенесли на неопределенный срок. Как сообщили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе главы и правительства Удмуртской Республики, это связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по всей стране.
Министерства и ведомства планировали провести день приема граждан, приуроченный ко дню Конституции, 14 декабря. Однако риск инфицирования коронавирусом заставил отложить мероприятия до стабилизации ситуации. «О дате и времени проведения общероссийского дня приема граждан будет сообщено дополнительно», - отметили в пресс-службе.
15:25, 08 декабря, 2020
Дарья Саушина
321
0
#коронавирус\n#Удмуртия\n#власть и чиновники\n#общество\n#безопасность общения