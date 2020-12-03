Численность жителей Удмуртии за 10 месяцев снизилась на 5 тыс человек

Миграционная убыль составила 212 человек.

Ижевск. Удмуртия. Численность жителей Удмуртии за 10 месяцев 2020 года снизилась на 5 067 человек. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Для сравнения: за тот же период 2019 года общая убыль населения составила 4 655 человек.

В период с января по октябрь 2020 года в республике родились 12 043 малыша, что на 318 детей меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом в Удмуртии увеличилось на 1 843 человека число скончавшихся: за 10 месяцев умерли 16 898 жителей, в том числе 57 детей до 1 года.

«Основной причиной смерти населения являются болезни системы кровообращения, на их долю приходится 45% от общего числа умерших, на втором месте – новообразования (14%), третьем – несчастные случаи (8%)», – отмечается в сообщении.

Миграционная убыль составила 212 человек: с начала года в республику прибыло 11 067 человек, выбыло за её пределы 11 279 человек.

Стоит добавить, что за 10 месяцев в республике браки заключили 5 443 пары, что на 1 735 меньше, чем за 10 месяцев 2019 года. Связано это в первую очередь с введением антикоронавирусных ограничений. Число разводов уменьшилось на 262 и составило 4 181.