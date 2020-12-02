  • $ 76.32 ↑
  • € 91.31 ↑

Работающему в «красной зоне» медперсоналу выплатили в Удмуртии более 1 млрд рублей

13:30, 02 декабря, 2020
Юрий Абашев
Работающему в «красной зоне» медперсоналу выплатили в Удмуртии более 1 млрд рублей
13:30, 02 декабря, 2020
Юрий Абашев
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#врачи\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
295
0

В октябре средства получили почти 10 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. С апреля по октябрь 2020 года медперсоналу, работающему с ковид-больными, выплатили из федерального бюджета более 1,1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртской Республики.

Только за октябрь стимулирующие выплаты получили 9 878 медицинских работников, из них 2 828 врачей, 5372 работника среднего медицинского звена, 1 548 работников младшего медицинского звена и 130 водителей.

Также из регионального бюджета дополнительно выделили ещё 22,9 млн рублей, которые в октябре дошли до 612 человек: 48 врачей, 58 работников среднего медицинского звена, 7 работников младшего медицинского звена, 329 водителей и 170 сотрудников прочего персонала.

Средства переводятся на банковскую карту или счёт работника.

13:30, 02 декабря, 2020
Юрий Абашев
295
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#финансы и деньги\n#врачи\n#коронавирус