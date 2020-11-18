Итоги дня: режим самоизоляции в Удмуртии, иск Генпрокуратуры к Александру Соловьеву и готовность кинотеатров Ижевска

Обзор самых важных событий среды.

Ижевск. Удмуртия. По данным на среду в Удмуртии выявили еще 150 случаев заражения коронавирусом. 132 пациента выписали домой.

В доход государства:

Генпрокуратура России предъявила иск к экс-главе Удмуртии на 200 млн рублей. Причиной стало сокрытие доходов чиновником.

Самоизоляция:

В Удмуртии для жителей, входящих в группу риска, ввели режим самоизоляции. Отлучаться из дома можно только в исключительных случаях.

Фильм, фильм, фильм:

В кинотеатрах Ижевска заявили о готовности принимать зрителей. Напомним, кинозалы и театры открылись с 17 ноября.

Послабление:

Учреждения культуры Удмуртии могут освободить от уплаты налога на имущество за 2020 год. Также ставку снизят для организаций, работающих на «упрощенке».