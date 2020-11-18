В Удмуртии хотят освободить учреждения культуры от налога на имущество за 2020 год

Также предполагается снизить ставку по «упрощенке».

Ижевск. Удмуртия. Учреждения культуры Удмуртии, которые из-за пандемии коронавируса не работали большую часть года, хотят освободить от уплаты налога на имущество за 2020 год. Соответствующий законопроект опубликован на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

В случае принятия документа Госсоветом республики ставка в 0% будет распространяться на недвижимость, в отношении которой налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Воспользоваться послаблением смогут налогоплательщики, у которых основным или дополнительным видом деятельности является деятельность:

- в области демонстрации кинофильмов;

- бронирования билетов на культурно-развлекательные мероприятия;

- в области исполнительских искусств;

- учреждений культуры и искусства;

- концертных залов, театров, оперных зданий, мюзик-холлов, включая услуги билетных касс;

- учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества;

- танцплощадок, дискотек, школ танцев.

Кроме того, для этих организаций, работающих на «упрощенке», предлагается снизить ставки до 1% по объекту налогообложения «доходы» и 5% - «доходы минус расходы».

Напомним, что театры и кинотеатры Удмуртии были закрыты с конца марта. Им разрешили работать с 17 ноября.