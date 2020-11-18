Еще 150 новых заражений коронавирусом выявили в Удмуртии

132 пациента выздоровели.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии положительный тест на коронавирус оказался еще у 150 жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Диагноз подтвердился у 95 жителей Ижевска, 11 жителей Сарапула, 8 жителей Воткинска, 6 жителей Завьяловского района, 6 жителей Увинского района, 5 жителей Шарканского района, по 4 случая зафиксировано в Воткинском и Каракулинском районах, по 3 зараженных – в Камбарском, Сарапульском и Якшур-Бодьинском районах. По 1 случаю зарегистрировано в Алнашском и Киясовском районах.

За сутки не произошло ни одного летального случая, 132 пациента выписали.

С начала пандемии коронавирусом заразились уже 11 540 жителей Удмуртии, 9 345 выздоровели, 203 скончались.