Итоги дня: смертельное ДТП в Удмуртии, последнее слово Александра Соловьева и подача тепла в детские сады Ижевска

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 15 сентября, в Удмуртии выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Врачи выписали 57 выздоровевших пациентов.
«Вину я не признаю»:
Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев выступил с последним словом перед оглашением приговора. Заседание в Завьяловском районном суде прошло во вторник, 15 сентября.
Смертельная авария:
Шесть человек погибли в ДТП на трассе Елабуга – Пермь в Удмуртии. «КамАЗ» с полуприцепом столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2112» и «Хендай». В числе погибших – трое детей.
Второе дело:
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы администрации Сарапула после гибели двух подростков. По данным следствия, женщина была обязана контролировать снос аварийного здания, где произошла трагедия.
Будет тепло:
36 детских садов, 16 школ и 15 медучреждений в Ижевске уже получили тепло. Остальные соцобъекты подключат в течение недели. Напомним, отопительный сезон стартовал в городе 14 сентября.