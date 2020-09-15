Итоги дня: смертельное ДТП в Удмуртии, последнее слово Александра Соловьева и подача тепла в детские сады Ижевска

Обзор самых интересных новостей вторника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро вторника, 15 сентября, в Удмуртии выявили 72 новых случая заражения коронавирусом. Врачи выписали 57 выздоровевших пациентов.

«Вину я не признаю»:

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев выступил с последним словом перед оглашением приговора. Заседание в Завьяловском районном суде прошло во вторник, 15 сентября.

Смертельная авария:

Шесть человек погибли в ДТП на трассе Елабуга – Пермь в Удмуртии. «КамАЗ» с полуприцепом столкнулся с автомобилями «ВАЗ-2112» и «Хендай». В числе погибших – трое детей.

Второе дело:

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы администрации Сарапула после гибели двух подростков. По данным следствия, женщина была обязана контролировать снос аварийного здания, где произошла трагедия.

Будет тепло:

36 детских садов, 16 школ и 15 медучреждений в Ижевске уже получили тепло. Остальные соцобъекты подключат в течение недели. Напомним, отопительный сезон стартовал в городе 14 сентября.