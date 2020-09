В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели 6 человек в ДТП

Алнаши. Удмуртия. В Удмуртии возбудили уголовное дело по факту гибели шести человек в результате ДТП в Алнашском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Следственные органы начали делопроизводство по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим <…> транспортным средством, правил дорожного движения, <…> повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Напомним, что 14 сентября около 21:37 на 57 км автодороги «Елабуга - Пермь». «КамАЗ» с полуприцепом столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112» и «Хёндай».

В результате ДТП погиб водитель и 5 пассажиров отечественной машины, в том числе трое несовершеннолетних детей 2003 и 2002 годов рождения.

