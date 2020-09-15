Тепло в детских садах и школах Ижевска появится в течение недели

Отопление в жилых домах могут включить и досрочно.

Ижевск. Удмуртия. В течение недели соцобъекты Ижевска подключат к теплу. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Олег Бекмеметьев. Напомним, что отопительный сезон в столице Удмуртской Республики стартовал 14 сентября. В настоящее время 74 объекта соцсферы в Ижевске уже включили тепло. Это 36 детских садов, 16 школ и 15 медучреждений.

«В течение 7 дней ресурсоснабжающие организации обеспечат подачу тепла до границ зданий социальных учреждений и жилого фонда», - рассказал Бекмеметьев. На этой неделе к тепловому ресурсу подключат большинство школ и детских садов.

По закону, крайний срок подачи тепла установлен не позже периода, когда в течение 5 дней температура на улице составляет +8 градусов по Цельсию и ниже. В ближайшие дни этот температурный норматив не будет достигнут, отметил градоначальник.

«Но по заявке управляющей компании или ТСЖ в домах отопление могут включить досрочно. Поэтому, если вы чувствуете, что в квартире становится прохладно, обращайтесь к старшему по дому (он контактирует с управляющей компанией) или председателю ТСЖ», - посоветовал Олег Бекмеметьев.