Итоги дня: масочный режим в вузах Удмуртии, открытие православной гимназии в Ижевске и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро пятницы, 28 августа, в Удмуртии выявили еще 31 случай заражения новой коронавирусной инфекцией. В числе заболевших – 13 ижевчан. Врачи выписали еще 26 выздоровевших.

Масочный режим:

Студентов Удмуртии обязали носить маски во время учебы. Это правило не будет распространяться на занятия по физкультуре. Преподавателям же разрешат снимать маски только на лекциях.

Новая гимназия:

В 2020–2021 учебном году в Ижевске откроется православная гимназия. Там будут давать начальное школьное образование с углублённым изучением духовных предметов. Расположится учебное заведение на улице Свердлова.

О погоде:

Конец августа в Удмуртии будет теплым и дождливым. Днем столбики термометров будут подниматься до +20, +25 градусов по Цельсию. Местами пройдут дожди. Во второй половине дня в субботу возможны грозы.