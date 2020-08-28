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Конец августа в Удмуртии будет теплым и дождливым

15:10, 28 августа, 2020
Ксения Чернова
Конец августа в Удмуртии будет теплым и дождливым
15:10, 28 августа, 2020
Ксения Чернова
145
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето
Фото: twenty20.com
145
0

Местами пройдут дожди.

Ижевск. Удмуртия. Конец августа в Удмуртии будет теплым и дождливым. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.

«До конца августа территория Удмуртии будет находиться в теплой воздушной массе», – отмечают синоптики.

По ночам температура воздуха составит +10, +15 градусов по Цельсию, днем столбики термометров будут подниматься до +20, +25 градусов.

Местами пройдут дожди. Во второй половине дня в субботу возможны грозы в отдельных районах. При грозе порывы ветра будут усиливаться до 15-18 метров в секунду.

В День знаний, 1 сентября, будет тепло и ветрено, без существенных осадков. Воздух прогреется до +23, +28 градусов.

15:10, 28 августа, 2020
Ксения Чернова
145
0
#Ижевск\n#погода\n#Удмуртия\n#лето

 

 

 


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