Местами пройдут дожди.
Ижевск. Удмуртия. Конец августа в Удмуртии будет теплым и дождливым. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского Гидрометцентра.
«До конца августа территория Удмуртии будет находиться в теплой воздушной массе», – отмечают синоптики.
По ночам температура воздуха составит +10, +15 градусов по Цельсию, днем столбики термометров будут подниматься до +20, +25 градусов.
Местами пройдут дожди. Во второй половине дня в субботу возможны грозы в отдельных районах. При грозе порывы ветра будут усиливаться до 15-18 метров в секунду.
В День знаний, 1 сентября, будет тепло и ветрено, без существенных осадков. Воздух прогреется до +23, +28 градусов.