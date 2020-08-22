Live: флаг России разворачивают в центре Ижевска

Вес полотна более 100 кг.

Ижевск. Удмуртия. В центре Ижевска разворачивают огромный российский триколор. Информагентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию.

В субботу, 22 августа, вся страна отмечает День государственного флага. К этому событию рядом с Центральной площадью, на жилищном комплексе «Республика», разворачивают полотно размером 9 на 20 метров и весом более 100 кг.

Флаг символизирует единство страны и республики, а каждый его цвет отражает характер народа. Белый – благородство, синий – верность и честность, красный – мужество, великодушие и любовь.

Праздник в Ижевске продлится до вечера. К концу дня березы на Центральной площади и фасад Государственного театра оперы и балета Удмуртии окрасятся в цвета российского триколора.