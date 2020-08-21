Велопробег, флешмоб и праздничный концерт: как в Ижевске отметят День флага

Торжество состоится в субботу, 22 августа.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в субботу, 22 августа, отметят День государственного флага. Как сообщает пресс-служба городских властей, в столице Удмуртии праздник продлится почти весь день:

- с 11:00 до 13:00 на Центральной площади пройдет концерт «Триколор единства». Перед горожанами выступят национально-культурные объединения Удмуртии, они проведут с желающими мастер-классы по национальным танцам. Изюминкой программы станет выступление академического ансамбля песни и танца «Италмас» имени Анатолия Мамонтова;

- в 12:00 огромное полотно российского триколора размером 9 на 20 метров и весом свыше 100 кг развернется на одном из домов жилого комплекса «Республика» (со стороны Центральной площади), символизируя тем самым единство страны и республики;

- в 13:00 на Центральной площади пройдет флэшмоб «Под флагом единым»: еще один триколор развернут представители национально-культурных объединений Удмуртской Республики и волонтеры. Завершением праздничной акции станет межнациональный танцевальный хоровод;

- в 13:00 от здания Правительства Удмуртии стартует велопробег. Колонна проследует по велодорожкам по улице Пушкинской, далее по улице Кирова до парка имени Кирова;

- с 19:00 до 20:00 в рамках городского фестиваля «Лето в городе» свою программу представят артисты Государственного театра оперы и балета;

- в 21:00 на Центральной площади Art-проект «Триколор» окрасит символы России – березы – в цвета российского триколора. В цвета триколора окрасится также фасад Государственного театра оперы и балета Удмуртской Республики имени Петра Чайковского.

В это же время Ижевский музыкальный лейбл «Ижица рекордс» представит уникальный проект «Ижица Город Будущего». Он состоит из серии аудиовизуальных концертов, посвященных художественному диалогу между визуальным искусством и современной электронной музыкой. Свою программу музыканты посвятят 100-летию государственности Удмуртии.