В поисках сокровищ: участники краеведческого квеста «ДаУР!» смогут найти клад

Первой точкой станет усадьба Тол Бабая.

Шаркан. Удмуртия. Участникам краеведческого квеста «ДаУР!» в Удмуртии предлагают найти клад. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Находку будут прятать каждую неделю в одном из 100 лучших мест республики. Подсказки о том, где нужно искать клад, можно найти в соцсетях проекта - «Вконтакте» или «Инстаграм».

Первая достопримечательность Удмуртии, где спрячут «сокровища», станет усадьба Тол Бабая. Найти их можно 15 августа во время фестиваля «Эктоника Табань-FEST». Ведущий мероприятия расскажет, где именно спрятан клад.

Напомним, с 30 июля по 11 октября в Удмуртии проходит квест «ДаУР!», в рамках которого всем желающим предлагают побывать в 100 лучших местах региона. Победителем станет тот, кто посетит больше всего точек.

Участвовать могут как семьи, так и одиночные путешественники не младше 18 лет. Для первого уровня достаточно пройти 25 точек, для второго - 50, для третьего - 75 и для четвертого – 100.

Победителей наградят призами в День государственности Удмуртии, 4 ноября.