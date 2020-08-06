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ФК «Зенит-Ижевск» выбыл из розыгрыша Кубка России

11:20, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
ФК «Зенит-Ижевск» выбыл из розыгрыша Кубка России
11:20, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#матч
Фото: vk.com/fczenitizhevsk
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Команда проиграла первый матч сезона.

Ижевск. Удмуртия. ФК «Зенит-Ижевск» проиграл первый матч сезона. Об этом сообщается в официальной группе команды «Вконтакте».

«Зенит» уступил ФК «Тюмень» со счетом 1:2. На 32 минуте гол забил спортсмен тюменьской команды Александр Кацалапов. Второй гол также забили соперники «Зенита» — Михаил Бирюков на 56 минуте. «Ижевский» гол забил Макар Кабаков на 85 минуте игры. Тем не менее, команда не смогла сравнять счет. Как отметили в сообщении, игрок Ефим Шанин не реализовал пенальти на 78 минуте.

Таким образом ижевские спортсмены выбыли из розыгрыша Кубка России. Отметим, что новый футбольный сезон начался в столице Удмуртии 5 августа.

Итог кубкового матча прокомментировали тренеры команд. «Достойны были, чтобы матч закончился в ничью, и было дополнительное время, но немножко не повезло нам. Нам нужно щас двигаться дальше, поднимать голову к верху и делать работу над ошибками», — рассказал главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Сергей Емельянов.

Старший тренер ФК «Тюмень» Сергей Попков добавил, что у них был «достойный соперник».

Сейчас ижевский «Зенит» готовится к первенству страны, 12 августа спортсмены сыграют с клубом «КамАЗ» из Набережных Челнов.

11:20, 06 августа, 2020
Анастасия Шевченко
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#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Зенит Ижевск\n#матч

 

 

 


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