ФК «Зенит-Ижевск» выбыл из розыгрыша Кубка России

Команда проиграла первый матч сезона.





Ижевск. Удмуртия. ФК «Зенит-Ижевск» проиграл первый матч сезона. Об этом сообщается в официальной группе команды «Вконтакте».



«Зенит» уступил ФК «Тюмень» со счетом 1:2. На 32 минуте гол забил спортсмен тюменьской команды Александр Кацалапов. Второй гол также забили соперники «Зенита» — Михаил Бирюков на 56 минуте. «Ижевский» гол забил Макар Кабаков на 85 минуте игры. Тем не менее, команда не смогла сравнять счет. Как отметили в сообщении, игрок Ефим Шанин не реализовал пенальти на 78 минуте.

Таким образом ижевские спортсмены выбыли из розыгрыша Кубка России. Отметим, что новый футбольный сезон начался в столице Удмуртии 5 августа.



Итог кубкового матча прокомментировали тренеры команд. «Достойны были, чтобы матч закончился в ничью, и было дополнительное время, но немножко не повезло нам. Нам нужно щас двигаться дальше, поднимать голову к верху и делать работу над ошибками», — рассказал главный тренер ФК «Зенит-Ижевск» Сергей Емельянов.



Старший тренер ФК «Тюмень» Сергей Попков добавил, что у них был «достойный соперник».



Сейчас ижевский «Зенит» готовится к первенству страны, 12 августа спортсмены сыграют с клубом «КамАЗ» из Набережных Челнов.



