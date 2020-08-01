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В Ижевске пройдет молодежный фестиваль «Атмосфера»

10:30, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
В Ижевске пройдет молодежный фестиваль «Атмосфера»
10:30, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
268
0
#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#фестивали
Фото: vk.com/molatmosphere
268
0

Он призван объединить добровольцев и будущих волонтеров.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт молодёжный фестиваль «Атмосфера». Как сообщила пресс-служба администрации города, он состоится 16 августа.

В этот день молодёжная организация «Атмосфера», православная молодёжь Удмуртии и молодёжный парламент республики в Фан-зоне парка имени Кирова организуют фестиваль. Проект объединит добровольцев Удмуртии и будущих волонтёров в одном месте, а также всю молодёжь республики.

Главная задача фестиваля — поблагодарить всех волонтёров, которые помогают в организации проектов Удмуртской Республики.

Фестиваль направлен на популяризацию добровольчества, укрепление неформальных связей в молодежной среде, развитие молодежной политики в современных трендах и сотрудничество общественных организаций. Создание условий и стимулов для развития молодежного искусства, самореализации творческой молодежи.

Молодёжный фестиваль «Атмосфера» станет завершающим мероприятием республиканской недели спорта «Будь в движении».

16 августа с 16:00 до 17:00 на фан-зоне будут работать 5 интерактивных площадок для всех желающих: танцевальная, спортивная, кулинарная, медийная и мастерская по рукоделию.

В 17:00 начнётся большая «Добрая вечеринка», на которую приглашают всех горожан. На ней выступят музыкальные группы, танцевальные коллективы, далее пройдет творческий концерт и дискотека.

Для того чтобы стать участником фестиваля необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Для проведения фестиваля будет задействовано около 20 волонтёров. Регистрация волонтёров по ссылке.

 

10:30, 01 августа, 2020
Дмитрий Стрелков
268
0
#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#фестивали

 

 

 


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