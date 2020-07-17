Ни один водоем Удмуртии не получил одобрения Роспотребнадзора

Пруды и речки не соответствуют условиям безопасности.

Ижевск. Удмуртия. Ни один водоем Удмуртии не получил санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и условиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике.

В связи с этим, ведомство направило письма по подготовке зон рекреации к купальному сезону главам городов и районов Удмуртии.

С 20 мая в местах отдыха из открытых водоемов отобрано 136 проб воды на проверку по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям, а также 43 пробы почвы.

Три материала не соответствовали нормам – санитарно-химическим показателям. На Центральном пляже Ижевска песок отходил от паразитологических норм. Там обработали почву и пробы вновь отправили на исследование. Результаты озвучат позднее.

Весь купальный сезон специалисты будут контролировать качество воды и песка.