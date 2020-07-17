Спасатели Удмуртии с помощью беспилотников напомнят купающимся о правилах отдыха на воде

Квадрокоптеры будут кружить над самыми популярными местами отдыха.
Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии задействуют квадрокоптеры для оповещения купающихся о правилах безопасности на водоёмах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.
С приходом жары увеличилось количество купающихся, вместе с этим практически каждый день фиксируются происшествия на воде.
Для предотвращения трагедий ежедневно проводятся профилактические рейды. В ТЦ, на рынках, в общественном транспорте и в СМИ транслируются информационные ролики о правилах поведении на водоёмах.
Помимо уже действующих мер, для информирования населения будут использоваться беспилотники.
«Оповещение будет проводиться 19 июля с 11:00 до 14:00 в Сарапуле, с 15:00 до 18:00 – в Гольянах и Докше. В случае неблагоприятных погодных условий, полёты будут приостановлены», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Удмуртии.
В ведомстве напомнили, что гражданам следует отказаться от купания в незнакомых водоёмах и необорудованных местах. Дети должны быть под пристальным вниманием взрослых. Также не стоит совмещать алкоголь и плавание.
Напомним, что 15 июля на реке Кылт в Вавожском районе обнаружили тело утонувшего 65-летнего мужчины.