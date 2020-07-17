Спасатели Удмуртии с помощью беспилотников напомнят купающимся о правилах отдыха на воде

Квадрокоптеры будут кружить над самыми популярными местами отдыха.

Ижевск. Удмуртия. Спасатели Удмуртии задействуют квадрокоптеры для оповещения купающихся о правилах безопасности на водоёмах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

С приходом жары увеличилось количество купающихся, вместе с этим практически каждый день фиксируются происшествия на воде.

Для предотвращения трагедий ежедневно проводятся профилактические рейды. В ТЦ, на рынках, в общественном транспорте и в СМИ транслируются информационные ролики о правилах поведении на водоёмах.

Помимо уже действующих мер, для информирования населения будут использоваться беспилотники.

«Оповещение будет проводиться 19 июля с 11:00 до 14:00 в Сарапуле, с 15:00 до 18:00 – в Гольянах и Докше. В случае неблагоприятных погодных условий, полёты будут приостановлены», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Удмуртии.

В ведомстве напомнили, что гражданам следует отказаться от купания в незнакомых водоёмах и необорудованных местах. Дети должны быть под пристальным вниманием взрослых. Также не стоит совмещать алкоголь и плавание.

Напомним, что 15 июля на реке Кылт в Вавожском районе обнаружили тело утонувшего 65-летнего мужчины.