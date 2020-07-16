Пьяный пожилой мужчина утонул в Удмуртии

По факту случившегося следователи проводят проверку.

Вавож. Удмуртия. Пожилой мужчина утонул в реке Кылт вблизи села Волипельга в Вавожском районе Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

Тело 65-летнего мужчины нашли 15 июля. По словам очевидцев, мужчина пошел купаться в состоянии алкогольного опьянения и утонул. По факту случившегося следователи проводят проверку.

Из-за жары в Удмуртии резко увеличилось количество происшествий на воде. Следователи напомнили, что купаться можно только на оборудованных пляжах. Также нельзя заходить в воду «под градусом».