Итоги дня: рекомендательный масочный режим в Удмуртии, новый плавучий остров в Ижевске и прогноз погоды

Обзор самых интересных новостей понедельника от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. По данным на утро понедельника, 13 июля в Удмуртии выявили еще 42 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразилось уже 1 834 человека, 1 361 из них выздоровел, 33 пациента скончались.

Делай что хочешь:

Бывший обязательным масочный режим в Удмуртии стал рекомендательным с 13 июля. Предприниматели смогут сохранить его, если того требуют условия труда.

На этот раз маленький:

Еще один плавучий остров появился на акватории Ижевского пруда. Его попытались отбуксировать к берегу, но по пути он стал разваливаться. В результате остров разобрали на части.

О погоде:

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Удмуртии на этой неделе. При этом в республике ожидается жара: в среду, например, столбики термометров поднимутся до +30, +34 градусов по Цельсию.