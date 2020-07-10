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Работа детских лагерей в Удмуртии, испытания российской вакцины и Золотая Орда в Google: что произошло минувшей ночью

08:00, 10 июля, 2020
Анастасия Шевченко
Работа детских лагерей в Удмуртии, испытания российской вакцины и Золотая Орда в Google: что произошло минувшей ночью
08:00, 10 июля, 2020
Анастасия Шевченко
577
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Apple\n#Google\n#летние лагеря\n#мессенджер\n#вакцинация\n#коронавирус
Фото: vk.com/durov
577
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О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Пятницу, 10 июля, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным утренним обзором новостей.

Детские лагеря в пандемию:

Стали известны подробности работы детских лагерей в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Из-за пандемии учреждения будут работать только при условии 50-процентной загрузки от проектной мощности. Лагеря дополнительно закупят рециркуляторы воздуха, маски, перчатки и кожные антисептики. Убираться на территории будут чаще.

Для персонала введут перчаточно-масочный режим, а температуру детям будут измерять 2 раза в день. При этом им не нужно сдавать тесты на коронавирус, главное — предоставить справку об отсутствии контактов с больными.

Как рассказала вице-премьер Удмуртии Анастасия Муталенко, на летнюю оздоровительную кампанию из республиканского бюджета выделили 362,7 млн рублей. Еще 203 млн — на закупку допоборудования и СИЗов.

Напомним, что летние лагеря в Удмуртии откроются 12 июля. Начать работу смогут более 500 учреждений.  

Испытания вакцины:

В Минздраве России рассказали, как волонтеры переносят испытания российской вакцины от коронавируса. Об этом пишет «Взгляд».

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, испытания идут в штатном режиме на двух площадках.

«Это две формы. Одна жидкая форма и одна лиофилизированная, высушенная. И та, и другая показывают себя одинаково, и в испытаниях мы видим, что добровольцы переносят ее неплохо», — цитирует издание министра со ссылкой на «Россию 24».  

В России будет доступно не менее трех-четырех вакцин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что три отечественных вакцины от коронавируса признали эффективными. Вакцинация от Covid-19 будет добровольной.

Золотая орда в Google и Apple:

Вице-президент Telegram Илья Перекопский сравнил Google и Apple с Золотой ордой. Такую позицию он выразил на совещании у премьера России Михаила Мишустина с представителями IT-индустрии в Иннополисе, сообщает «Взгляд».

Издание уточнило, что разработчики приложения платят 30-процентный налог американским компаниям за размещение своих программ в их магазинах.

По словам Перекопского, идет сложная конкуренция в сфере IT. В основном — из-за политики корпораций США. Вице-президент отметил, что компания Apple после запуска Telegram не разрешила оставить игровую платформу с каталогами.  

«Нам пришлось ее удалить под угрозой удаления Telegram из App Store. Получается аналогия: раньше была ставка Золотой орды, все привозили дань в Татарстан, а сейчас есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда», —рассказал Перекопский.

Основатель мессенджера Павел Дуров в своем телеграм-канале добавил, что Apple могут установить альтернативные магазины приложений, с помощью которых местные разработчики не обязаны будут отправлять 30% своего дохода в Калифорнию.


08:00, 10 июля, 2020
Анастасия Шевченко
577
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Apple\n#Google\n#летние лагеря\n#мессенджер\n#вакцинация\n#коронавирус

 

 

 


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