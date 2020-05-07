Особый режим сохранится до 23 мая.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продлили карантин в домах престарелых и интернатах. Соответствующий документ размещён на сайте главы и правительства Удмуртской Республики.

Особый режим будет действовать до 23 мая 2020 года. В дома престарелых и интернаты ограничили доступ посторонних лиц и автомобилей. Также будет обеспечено круглосуточное пребывание персонала на рабочих местах.

Все находящиеся на карантине будут обеспечены круглосуточным питанием, медицинским обслуживанием, а также возможностью обследования на коронавирусную инфекцию.

Напомним, что ограничительные меры в интернатах и домах престарелых Удмуртии ввели 27 апреля.