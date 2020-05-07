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22 человека выписали в Удмуртии после лечения от коронавируса, один человек скончался

09:35, 07 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
22 человека выписали в Удмуртии после лечения от коронавируса, один человек скончался
09:35, 07 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
562
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лечение\n#смерть\n#коронавирус
Фото: pixabay.com
562
0

Такие данные привёл на утро 7 мая глава республики.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии скончался 72-летний мужчина, заразившийся коронавирусом. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице «ВКонтакте» в четверг, 7 мая, в 09:26.

«Он поступил в больницу с пневмонией, выраженных хронических заболеваний не имел, находился несколько дней в отделении интенсивной терапии, без ИВЛ, был стабилизирован, переведён в отделение, а вчера скоропостижно скончался. Врачи сделали всё, что могли», — подчеркнул Бречалов.

Также глава республики поделился хорошими новостями. По его словам, в Удмуртии выписали рекордное число заболевших — 22 человека.

Коронавирус в Удмуртии: Актуальная информация - Развитие истории / Сусанин

Хроника развития ситуации с коронавирусом в Ижевске и на территории Удмуртии в 2020 году. Таймлайн и история событий

09:35, 07 мая, 2020
Дмитрий Стрелков
562
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#лечение\n#смерть\n#коронавирус

 

 

 


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