  • $ 73.97 ↑
  • € 80.06 ↑

Лесной патруль в Удмуртии, коронавирус у министра культуры России и новая картина Бэнкси: что произошло минувшей ночью

08:00, 07 мая, 2020
Анастасия Шевченко
Лесной патруль в Удмуртии, коронавирус у министра культуры России и новая картина Бэнкси: что произошло минувшей ночью
08:00, 07 мая, 2020
Анастасия Шевченко
478
0
#лес\n#власть и чиновники\n#Европа\n#Россия\n#Удмуртия\n#художник\n#природа Удмуртии\n#пожары\n#Бэнкси\n#коронавирус
Фото: Инстаграм Бэнкси
478
0

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро четверга, 7 мая, встречаем традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Лесной патруль:

В Удмуртии в ежедневном режиме началось авиационное патрулирование лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Лесные пожары будут искать с самолета из-за аномально жаркой погоды. Патруль продолжится до 11 мая.

Напомним, что 1 мая в лесах Удмуртии ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить работы с использованием открытого огня. За нарушение грозит административная ответственность в виде штрафов, в случае возникновения лесного пожара — уголовная ответственность.

Также в Ижевске по 10 мая среднесуточная температура поднимется на 7 и более градусов. В это дни ожидается аномально жаркая погода.

При обнаружении пожаров Минприроды Удмуртии просит сообщать об этом по телефонам: 56-93-60, 8-800-100-94-00 или по номерам: 01, 112.

Коронавирус у министра культуры России:

У министра культуры России Ольги Любимовой диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс.

Болезнь протекает в легкой форме. Ольга Любимова работает дома, проводя совещания и участвуя во встречах и переговорах в онлайн-режиме.

Временно исполняющим обязанности главы Минкультуры назначен первый заместитель министра Сергей Обрывалин.

Напомним, что ранее коронавирус зарегистрировали у главы правительства Михаила Мишустина, а позже Covid-19 выявили у главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

Новая картина Бэнкси:

Английский анонимный художник Бэнкси выложил в Инстаграм свою новую картину. Об этом сообщает РБК.

На рисунке изображены играющий ребенок, который поднимает куклу-медсестру. На нее надеты респиратор и развевающийся плащ, как у супер-героя. Рядом с мальчиком стоит мусорная корзина, в которую он бросил игрушечных Бэтмена и Человека-паука.

Единственная яркая деталь в черно-белом изображении — эмблема креста на груди медсестры.

Отметим, что ранее Бэнкси показал свою работу, посвященную самоизоляции. В своей ванной комнате художник нарисовал несколько крыс, которые устроили беспорядок у него дома.


08:00, 07 мая, 2020
Анастасия Шевченко
478
0
#лес\n#власть и чиновники\n#Европа\n#Россия\n#Удмуртия\n#художник\n#природа Удмуртии\n#пожары\n#Бэнкси\n#коронавирус

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Что вы знаете о коронавирусе 2019-nCoV?

16:28, 31 января, 2020

Что вы знаете о группе Битлз?

18:01, 16 января, 2020

Можно ли вам купаться в проруби?

13:50, 13 января, 2020

Что вы знаете о декабристах?

17:41, 10 января, 2020

Что вы знаете об ИА Сусанин?

17:41, 25 декабря, 2019

Не пора ли пересмотреть Гарри Поттера?

16:06, 20 декабря, 2019

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Удмуртии усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции в майские праздники

10:00, 30 апреля, 2020
5957

Ночь на 3 мая станет самой холодной на этой неделе в Удмуртии

5253
14:12, 30 апреля, 2020

В Удмуртии выросла заболеваемость внебольничной пневмонией

5249
19:39, 04 мая, 2020

Еще одна женщина, зараженная коронавирусом, скончалась в Удмуртии

4847
09:15, 01 мая, 2020

Еще 20 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

4284
10:17, 02 мая, 2020

В Минздраве России назвали число умерших детей, зараженных коронавирусом

18:15, 01 мая, 2020
2281

Мишустин сообщил о найденном у него коронавирусе

2239
20:59, 30 апреля, 2020

Глава Минстроя России Владимир Якушев заразился коронавирусом

1995
10:54, 02 мая, 2020

В России за сутки выявили более 10 тыс. случаев коронавируса

1726
14:46, 03 мая, 2020

В Бурятии очагом коронавируса стала детская больница

1707
11:53, 03 мая, 2020

Палеонтологи обнаружили способность крупнейшего хищного динозавра плавать

14:00, 01 мая, 2020
1660

Ужас-ужас: названы 30 лучших хоррор-фильмов за всю историю кино

1605
18:43, 30 апреля, 2020

Во Франции расшифровали 230-летнюю надпись на прибрежном камне

1575
16:00, 01 мая, 2020

Владельцы отелей в Турции обещают не поднимать цены после пандемии

1448
12:19, 30 апреля, 2020

Сделка ОПЕК+ об ограничении добычи нефти вступила в силу

1357
10:00, 01 мая, 2020

Лонгриды

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020

Жизнь онлайн при пандемии коронавируса

10:10, 17 апреля, 2020

Про ответственность и без

15:13, 16 апреля, 2020

Операция «Отходы»

17:09, 11 апреля, 2020

Мама, мы все тяжело больны: коронавирусная песнь ижевской музыки

15:10, 10 апреля, 2020

«Секреты переработки» расскажут школьникам Удмуртии

17:40, 17 марта, 2020

Женщина тоже человек

17:14, 06 марта, 2020

МОЖГА ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ «СИГНАЛКИ»: в городе устанавливают 400 евроконтейнеров

16:10, 29 февраля, 2020

Частичка Таиланда в Ижевске​

14:48, 21 февраля, 2020

Мусор везёт

16:41, 20 февраля, 2020