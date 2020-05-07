Лесной патруль в Удмуртии, коронавирус у министра культуры России и новая картина Бэнкси: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! Утро четверга, 7 мая, встречаем традиционным обзором самых интересных новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.



Лесной патруль:



В Удмуртии в ежедневном режиме началось авиационное патрулирование лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.



Лесные пожары будут искать с самолета из-за аномально жаркой погоды. Патруль продолжится до 11 мая.



Напомним, что 1 мая в лесах Удмуртии ввели особый противопожарный режим. В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить работы с использованием открытого огня. За нарушение грозит административная ответственность в виде штрафов, в случае возникновения лесного пожара — уголовная ответственность.



Также в Ижевске по 10 мая среднесуточная температура поднимется на 7 и более градусов. В это дни ожидается аномально жаркая погода.



При обнаружении пожаров Минприроды Удмуртии просит сообщать об этом по телефонам: 56-93-60, 8-800-100-94-00 или по номерам: 01, 112.

Коронавирус у министра культуры России:

У министра культуры России Ольги Любимовой диагностировали коронавирус. Об этом сообщает Интерфакс.



Болезнь протекает в легкой форме. Ольга Любимова работает дома, проводя совещания и участвуя во встречах и переговорах в онлайн-режиме.

Временно исполняющим обязанности главы Минкультуры назначен первый заместитель министра Сергей Обрывалин.

Напомним, что ранее коронавирус зарегистрировали у главы правительства Михаила Мишустина, а позже Covid-19 выявили у главы Минстроя Владимира Якушева и его зама Дмитрия Волкова.

Новая картина Бэнкси:



Английский анонимный художник Бэнкси выложил в Инстаграм свою новую картину. Об этом сообщает РБК.



На рисунке изображены играющий ребенок, который поднимает куклу-медсестру. На нее надеты респиратор и развевающийся плащ, как у супер-героя. Рядом с мальчиком стоит мусорная корзина, в которую он бросил игрушечных Бэтмена и Человека-паука.



Единственная яркая деталь в черно-белом изображении — эмблема креста на груди медсестры.



Отметим, что ранее Бэнкси показал свою работу, посвященную самоизоляции. В своей ванной комнате художник нарисовал несколько крыс, которые устроили беспорядок у него дома.





