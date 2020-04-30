В лесах Удмуртии с 1 мая введут особый противопожарный режим

За разведение костров грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. В лесах Удмуртии введут особый противопожарный режим с 1 мая. Начнётся усиленное патрулирование с применением авиации. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды республики.

В этот период запрещено разводить костры, сжигать мусор и проводить работы с использованием открытого огня. За нарушение установленных правил грозит административная ответственность в виде штрафов:

для граждан до 5 тыс. рублей;

для должностных лиц до 50 тыс. рублей;

для юридических лиц до 1 млн рублей.



В случае возникновения лесного пожара виновнику грозит уголовная ответственность.

«При обнаружении очагов природных пожаров просим сообщать в диспетчерскую службу Министерства природных ресурсов республики по телефонам: 56-93-60, 8-800-100-94-00 или МЧС России по телефонам: 01, 112», — сообщили в министерстве.