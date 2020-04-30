Пользоваться льготными проездными в Удмуртии разрешат с 1 мая

Из-за опасности коронавируса действие льгот приостанавливали.

Ижевск. Удмуртия. Льготные проездные в общественном транспорте Удмуртии начнут действовать в прежнем режиме с 1 мая. Об этом в прямом эфире 29 апреля сообщил глава республики Александр Бречалов.

Льготы, которые не удалось использовать в апреле, пассажиры смогут использовать в мае. Таким образом, дополнительные билеты на следующий месяц покупать не потребуется.

Как и обычно, проездные можно приобрести в отделениях Почты России.

Напомним, льготы приостанавливали из-за опасности распространения коронавирусной инфекции.