Студенты-медики начали работать на КПП при въездах в Ижевск

Волонтёры трудятся посменно.

Ижевск. Удмуртия. С 27 апреля на КПП при въездах в Ижевск начали работу волонтёрами студенты-медики. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Работаем на посту в две смены — с 08:00 до 14:00 и с 14:00 до 20:00», — рассказал на КПП Сарапульского тракта студент республиканского медицинского колледжа Антон Лужков.

Волонтёры-медики измеряют температуру тела водителей и пассажиров транспортных средств. Если температура тела выше 37 градусов, они информируют об этом сотрудников районной администрации, после чего заболевшего обследуют врачи скорой помощи и, в случае необходимости, доставляют в больницу.

Напомним, в Ижевске перекрыли въезды в город в обход постов, попасть в город можно через шесть КПП.