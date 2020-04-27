В Малопургинском районе Удмуртии сняли карантин по коронавирусу

Он действовал с 11 апреля.

Малая Пурга. Удмуртия. В селе Малая Пурга и деревне Баграш-Бигра в Удмуртии сняли карантин по коронавирусу. Информацию об этом разметили на странице администрации Малопургинского района «ВКонтакте» в понедельник, 27 апреля.

«Друзья, карантин снят, но режим самоизоляции не отменён. Давайте наберёмся выносливости, терпения и будем дома. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, своих родных и близких, сберечь друг друга», — обратилось руководство района к гражданам.

Напомним, карантин в двух населённых пунктах Малопургинского района Удмуртии ввели 11 апреля.