Шесть жителей Удмуртии вывезли из Индонезии

Среди вернувшихся в Россию туристов также были жители Татарстана, Башкирии, Нижегородской, Оренбургской и Ульяновской областей.

Ижевск. Удмуртия. Шесть жителей Удмуртии, застрявших в Индонезии, смогли вернуться домой. По данным Интерфакса, самолет авиакомпании «Россия» приземлился в воскресенье, 26 апреля, в международном аэропорту «Курумоч» в Самаре.

Лайнер вылетел из Денпасара (Индонезия, Бали). На борту находилось 235 человек, в том числе 5 детей возрастом до двух лет.

«В Самаре в обсерватор отправили 28 человек. Из них 20 человек - жители Самарской области, трое - Волгоградской области, двое - из Санкт-Петербурга, один - из Владимирской области, один - из Челябинска, один - из Свердловской области», - отметили в правительстве Самарской области.

Остальные пассажиры получили возможность вернуться домой. Среди вывезенных туристов были жители Татарстана, Башкирии, Нижегородской, Оренбургской и Ульяновской областей, Удмуртии и Мордовии. 82 человека вылетели дальнейшим рейсом в Сочи.

Позже в Уфе приземлились самолеты из ОАЭ и Гоа, на бортах которых также были путешественники из Удмуртии, пишет Башинформ.

Напомним, ранее застрявших туристов вернули из Таиланда. Однако жители региона утверждают, что там еще остаются путешественники, которым нужна помощь.