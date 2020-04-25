Он захотел разместить на них портреты актёра Георгия Дронова.

Ижевск. Удмуртия. Популярный телеведущий Иван Ургант предложил украсить беспилотники Удмуртии. Во время эфира «Вечернего Урганта» он захотел разместить на дронах портреты актёра Георгия Дронова.

Напомним, в МЧС Удмуртии запустили беспилотники для оповещения жителей Граховского и Алнашского районов о соблюдении режима самоизоляции.

«В Удмуртии, в некоторых районах, будут транслировать призывы соблюдать самоизоляцию через дроны. Это постапокалиптическая картинка. Транслировать и говорить: «Не выходите на улицу». Мне кажется, людей этом может напугать», — поведал зрителям Иван Ургант.

Он предложил идею, как сделать так, чтобы дрон не выглядел пугающе. Дрон должен держать фотографию актёра Георгий Дронова, известного ролью в сериале «Воронины».

«Можно ещё привязать портрет к воронам, тогда будут, что называется — "Воронины"», — пошутил ведущий.