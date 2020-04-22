Беспилотник МЧС Удмуртии оповестит жителей Грахово и Алнаш о соблюдении режима самоизоляции

Аппарат работает на высоте 150 метров.





Ижевск. Удмуртия. Жителей Грахово и Алнаш с 22 апреля будут оповещать о соблюдении режима самоизоляции с беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Аппарат будет работать вне зависимости от погодных условий. В среду 22 апреля с 12:00 до 14:00 беспилотник совершил свой первый полёт над Алнашами. С 15:00 до 17:00 сообщение услышат жители Грахово.

«Оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции», — говорится в тексте оповещения.

Аппарат летает на высоте 150 метров. Это обеспечит хорошую слышимость для населения.

Напомним, что в Алнашском и Граховском районах Удмуртии ввели карантин из-за распространения коронавируса.