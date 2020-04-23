Глава Удмуртии рассказал о возможном снятии карантина в Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра

Особый режим там вводили из-за зараженной пациентки.

Малая Пурга. Удмуртия. В понедельник, 27 апреля, в Малой Пурге и деревне Баграш-Бигра могут снять карантин. Об этом рассказал в прямом эфире в соцсети Вконтакте глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, особый режим там ввели 11 апреля. Причиной стал сомнительный анализ на коронавирус одной из местных жительниц. Круг лиц, с кем она контактировала, оказался очень большим.

«В целом благодаря и сотрудникам Роспотребнадзора, и руководству района предприняты качественные действия по предотвращению дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции. Если будет ситуация продолжаться в таком же формате, то с понедельника, 27 апреля, и в деревне Баграш-Бигра, и в Малой Пурге мы дополнительные ограничения будем снимать», – сказал Бречалов.

Напомним, на сегодняшний карантин действует во всех городах республики, Граховском и Аланашском районах.

На 23 апреля в Удмуртии зарегистрировано 178 случаев коронавируса.