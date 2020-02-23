44 проекта из Удмуртии получат поддержку Фонда президентских грантов

В этом году впервые некоммерческие организации получат средства на реализацию своих проектов практически в самом начале года.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны победители первого в этом году конкурса президентских грантов. Как сообщают организаторы, впервые некоммерческие организации получат средства на реализацию своих проектов практически в самом начале года – их проекты могут стартовать с 1 марта.

На конкурс поступило 9 308 проектов от 7 946 НКО. Гранты на общую сумму 4 092 млн рублей получат 2 017 организаций из всех 85 регионов страны. Среди представленных Удмуртией проектов 44 получат финансовую поддержку фонда.

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства:

- Слухоречевая реабилитация и социальная адаптация детей с нарушением слуха. Сумма гранта 498 699 рублей, общая стоимость проекта - 820 635.

Развитие институтов гражданского общества:

- Живые города. Грант - 2 299 310 рублей, общая стоимость - 4 663 310 рублей.

Поддержка проектов в области науки, образования, просвещения:

- Проект «Будем знакомы» - первые шаги в инклюзию. Грант - 1 499 000 рублей, общая стоимость - 2 157 787,3 рублей;

- Школа юного предпринимателя «От идеи - к делу». Грант - 474 975, общая стоимость - 554 115 рублей;

- Детская медиа-лаборатория КУРС. Грант - 497 393, общая стоимость - 793 253 рубля;

- Сад на ладошке. Грант - 490 455, общая стоимость - 692 251 рубль;

- Инклюзивный проект «Счастье в ладошках». Грант - 393 175, общая стоимость - 576 595 рублей.

Поддержка молодёжных проектов, реализация которых охватывает виды деятельности, предусмотренные статьёй 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

- ДВИж АМПИ (для молодых педагогов и студентов педагогических специальностей старших курсов). Грант - 492 130, общая сумма - 748 352 рублей;

- Удмуртия - территория молодежи. Грант - 901 580, общая стоимость - 1 796 580 рублей;

- Детский Форсайт. Грант - 400 991, общая стоимость - 499 801 рублей;

- Школа Акел скаутского отряда «Лесные коты». Грант - 445 730, общая стоимость - 966 430 рублей;

- Книги говорят голосом детей. Грант - 291 000, общая стоимость - 451 800 рублей;

- Медиа-центр PROсвет. Грант - 373 665, общая стоимость - 601 145 рублей.

Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни:

- Тайны черных и белых клеток. Грант - 499 978, общая стоимость - 617 656 рублей;

- Социальный профилактический проект «Время – жить». Грант - 915 810 рублей, общая стоимость - 1 260 734 рубля;

- Спортивные секции Ижевска (создание портала детских спортивных секций Ижевска). Грант - 292 923, общая стоимость - 326 923 рубля;

- Трасса С³: светлая, спортивная, скандинавская. Грант - 300 008, общая стоимость - 450 274 рубля;

- «Народный фитнес». Грант - 499 598, общая стоимость - 674 478 рублей;

- Один Я и вся моя СЕМЬЯ. Грант - 499 500, общая стоимость - 684 916 рублей;

- Активное долголетие сельских жителей. Грант - 342 610, общая стоимость - 549 325 рублей;

- Биатлонный вызов сельских школьников. Грант - 499 999, общая стоимость - 912 341 рубль;

- «Играй с нами!» Детско-юношеский инклюзивный хоккейный марафон. Грант - 2 946 732, общая стоимость - 5 465 484 рубля.

Поддержка проектов в области культуры и искусства:

- Этно-арт проект «ДондыДор - парк живой истории». Грант - 2 667 902, общая стоимость - 3 140 897 рублей;

- Прикамские наличники. Грант - 1 944 006, общая стоимость - 2 899 796 рублей.

Сохранение исторической памяти:

- «Тропа Разведчика». Грант - 498 070, общая стоимость - 960 780 рублей;

- Ветеранский десант. Грант - 1 576 510, общая стоимость - 2 567 290 рублей;

- Военно-историческая реконструкция событий времен гражданской войны «Юринские маневры». Грант - 375 000, общая стоимость - 500 000 рублей;

- Детям о детях войны. Грант - 498 570, общая стоимость - 1 050 170 рублей;

- Знать, чтобы гордиться! Грант - 498 983, общая стоимость - 844 692 рубля;

- Без вины виноватые. Грант - 208 402, общая стоимость - 258 997 рублей;

- Карусель ремесел в Купеческой лавке. Грант - 499 950, общая стоимость - 716 040 рублей;

- Сохраним историю вместе. Грант - 499 915, общая стоимость - 717 963 рубля;

- Творческий проект «О той весне». Грант - 219 661, общая стоимость - 495 016,89 рубля;

- Память на века. Грант - 492 521, общая стоимость - 502 521 рубль;

- И помни о войне. Грант - 386 490, общая стоимость - 908 366 рублей;

- Автопробег «Сарапул-Аряж-Арамиль». Грант - 447 209, общая стоимость - 601 749 рублей;

- Башня оружейного завода. Грант - 703 063, общая стоимость - 979 063 рубля;

- В живых сердцах оставить след Героев наших имена. Грант - 496 386, общая стоимость - 714 726 рублей.

Укрепление межнационального и межрелигиозного согласия:

- X Международный фестиваль-конкурс народного творчества «Окно в небо» имени Д.К. Зеленина. Грант - 1 725 872,98, общая стоимость - 3 339 818,5 рубля;

- Удмуртская медиашкола для мам «Аныкай» («Матушка»). Грант - 499 485, общая стоимость - 703 685 рублей.

Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан:

- Творческая студия Артика «Дай руку». Грант - 342 827, общая стоимость - 419 287 рублей;

- Тепло добрых рук. Грант - 397 090, общая стоимость - 607 572 рубля;

- Туршкола. Грант - 2 382 555, общая стоимость - 3 601 173 рубля.

Защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых:

- Капитальный ремонт многоквартирных домов под контроль жилищных активистов. Грант - 2 038 379, общая стоимость - 2 932 287 рублей.

Познакомиться с описанием проектов можно на сайте Фонда президентских грантов.