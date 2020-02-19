Поисковики помогли вернуться домой пропавшему инвалиду из Ижевска

Мужчина проходил реабилитацию в Екатеринбурге.

Ижевск. Удмуртия. Поисковики помогли найти жителя Ижевска, ушедшего в неизвестном направлении из учреждения в Екатеринбурге, где проходил реабилитацию. Мужчина является инвалидом, сообщается в группе ПСО «Регион 18».

8 февраля родственникам сообщили, что мужчина пропал. С собой у него не было ни денег, ни телефона, ни документов.

«К счастью, родственники, понимая его состояние, заранее пришили к его одежде свои номера телефонов», - сообщают поисковики.

Через пару дней оказалось, что мужчина автостопом добрался до Перми. Тогда к поискам подключился отряд «Поиск пропавших детей Пермь и Пермский край».

Вечером 12 февраля стало известно, что пропавшего довезли до кафе «Граница» за Дебесами. Волонтеры вместе с дочерью мужчины выехали за ним. В это время сотрудники кафе не дали замерзнуть обессиленному мужчине, напоили его горячим чаем.

Утром его доставили домой.