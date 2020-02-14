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Запретить в Удмуртии целлофановые пакеты предложили в Молодёжном парламенте республики

11:00, 14 февраля, 2020
Юрий Абашев
Запретить в Удмуртии целлофановые пакеты предложили в Молодёжном парламенте республики
11:00, 14 февраля, 2020
Юрий Абашев
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа\n#загрязнения\n#отказ
Фото: pixabay.com
89
0

Парламентарии также выступили за отказ от одноразовой посуды.

Ижевск. Удмуртия. Члены молодёжного парламента Удмуртии выступили за запрет использования в регионе целлофановых пакетов и одноразовой посуды. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

«От пластика отказались 44 страны. К примеру, во Франции не смогли полностью запретить пластик, но значительно увеличили налог на использование пакетов. Я хочу, чтобы наша республика была в этом направлении одним из передовых регионов», - отметил председатель комитета по молодежному парламентаризму Самир Джабраилов.

Молодые парламентарии обратятся с такой инициативой в государственный совет Удмуртии.

Напомним, что в августе 2019 года Минприроды Удмуртии разработало рекомендации по сокращению использования одноразовой посуды и упаковок на массовых мероприятиях. Уже в декабре председатель правительства республики подписал распоряжение об ограничении пластика на праздниках.

11:00, 14 февраля, 2020
Юрий Абашев
89
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#природа\n#загрязнения\n#отказ

 

 

 


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