Годовщина окончания Афганского конфликта, нарушения дизайн-кода в Ижевске и иск французского биатлониста Фуркада: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия! На календаре пятница, 14 февраля. Последний рабочий день недели начинаем с обзора интересных новостей.

Память:

14 февраля в Ижевске пройдут мероприятия, посвященные 31-й годовщине окончания боевых действий в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба города.

В 12:00 состоится митинг у памятника погибшим в локальных воинах – вблизи Дворца детского творчества;

в 13:30 начнется торжественное собрание и концерт в республиканском доме народного творчества (улица Коммунаров, 363).

В Удмуртии сегодня проживают почти 11 тыс. человек, участвовавших в боевых действиях на различных территориях. Из них 2 478 человек прошли Афганистан.

По всей стране День памяти отмечают 15 февраля.

Дизайн-код:

Муниципальная милиция провела рейд по улице Воровского в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба города.

Сотрудники выявили нарушения при размещении рекламных конструкций на фасадах зданий. Улица пестрит вывесками разных стилей и расцветок. Предприниматели перекрывают элементы здания, оконные проемы, размещают рекламу на перилах.

Магазинам, которые расположены в одном здании, предстоит разработать единый стиль и согласовать его в главном управлении архитектуры.

Напомним, с 30 июня 2019 года на территории Ижевска действует дизайн-код. За нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф: на физических лиц от 3 до 5 тыс. рублей, должностных лиц - от 10 до 20 тыс. рублей, юрлиц - от 30 до 50 тыс. рублей.

Разъяснят:

В ЦИК России планируют разработать мобильное приложение для разъяснения гражданам изменений в Конституцию. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на «Коммерсант».

Таким образом, текст поправок хотят донести до каждого россиянина. Кроме того, поправки будут представлены на брошюрах на всех избирательных участках.

Напомним, 15 января в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил внести в главный закон изменения. В рабочую группу вошли 75 человек.

Надоели:

В Амстердаме запретят групповые туры по знаменитому кварталу красных фонарей. Об этом пишет Российская Газета.

Ежедневно район посещают 100 организованных групп туристов. На них жалуются местные жители, предприниматели, а также работницы секс-индустрии, которых часто оскорбляют и фотографируют без их согласия.

Запрет начнет действовать с 1 апреля.

Биатлон:

Французский биатлонист Мартен Фуркад намерен подать иск против трехкратной олимпийской чемпионки по лыжным гонкам и биатлону Анфисы Резцовой. Об этом пишет Рен-тв.

Бывшая спортсменка заявила, что Фуркад достигает высоких результатов из-за высококачественной медицинской поддержки. В ответ на это высказывание француз написал, что россиянка «впала в старческий маразм».

Он добавил, что никогда не использовал препараты против астмы и терапевтические исключения.