Флешмоб о безопасном использовании интернета запустили в Удмуртии

Для участия необходимо выложить в соцсети фото с хештегами #ЯзаБезопасностьвИнтернете и #МВД18.

Ижевск. Удмуртия. МВД по Удмуртской Республике запустило флешмоб «Я за безопасность интернета». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в нем может принять любой желающий. Для этого необходимо выложить в соцсетях свое фото или видео с хештегами #ЯзаБезопасностьвИнтернете #МВД18 и призывом следовать правилам безопасного использования сети интернет.

Цель такой акции – привлечь внимание населения к безопасности в сети и поделиться советами, как защитить себя от угроз в интернете.

Авторов самых оригинальных публикаций поощрят подарками от Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике.

Флешмоб закончится 18 февраля.