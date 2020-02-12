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Флешмоб о безопасном использовании интернета запустили в Удмуртии

14:45, 12 февраля, 2020
Анна Торхова
Флешмоб о безопасном использовании интернета запустили в Удмуртии
14:45, 12 февраля, 2020
Анна Торхова
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#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#флешмоб
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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Для участия необходимо выложить в соцсети фото с хештегами #ЯзаБезопасностьвИнтернете и #МВД18.

Ижевск. Удмуртия. МВД по Удмуртской Республике запустило флешмоб «Я за безопасность интернета». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Участие в нем может принять любой желающий. Для этого необходимо выложить в соцсетях свое фото или видео с хештегами #ЯзаБезопасностьвИнтернете #МВД18 и призывом следовать правилам безопасного использования сети интернет.

Цель такой акции – привлечь внимание населения к безопасности в сети и поделиться советами, как защитить себя от угроз в интернете.

Авторов самых оригинальных публикаций поощрят подарками от Общественного совета при МВД по Удмуртской Республике.

Флешмоб закончится 18 февраля.

14:45, 12 февраля, 2020
Анна Торхова
185
0
#МВД\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#флешмоб

 

 

 


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