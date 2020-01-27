Возможность выпуска такого знака отличия одобрил премьер-министр республики Ярослав Семёнов.

Ижевск. Удмуртия. Участникам юбилейного парада Победы в Удмуртии могут вручить памятную медаль. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

«Необходимо учесть необходимость в выпуске медали или знака отличия для участников юбилейного парада Победы. Потребуется более 2 тыс. медалей, потому что интерес к мероприятию очень большой», — отметил военный комиссар Удмуртии Александр Комлев.

Такое заявление он сделал на заседании оргкомитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

«У нас очень большое кадетское движение, Юнармии. Практические все федеральные структуры, силовой блок имеют в своем составе подразделение, которое работает с молодёжью, занимается патриотическим воспитанием. Мы понимаем, что количество участников парада больше, чем год назад. Каждый из участников должен получить медаль, посвященную 75-летию Победы. Поэтому количество должно быть соответствующее», — добавил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Отметим, что уже создана дирекция Года памяти и славы Удмуртской Республики под руководством вице-премьера Анастасии Муталенко. Глава Минсоцтруда региона Татьяна Чуракова рассказала, что в республиканском бюджете предусмотрено 17,6 млн рублей на чествование ветеранов Великой Отечественной войны.