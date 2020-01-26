Жительница Удмуртии получила срок за неуплату алиментов

Задолженность составила почти миллион рублей.

Камбарка. Удмуртия. Жительницу Удмуртии осудили за невыплату алиментов своей дочери. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Удмуртии.

После лишения женщины родительских прав на дочь 2009 года рождения, она должна была выплачивать четверть от своих доходов в качестве алиментов. Однако 28-летняя мать не стала исполнять решение суда. В связи с этим ей назначили наказание в виде 40 часов обязательных работ.

После отбывания наказания женщина продолжила игнорировать выплату денег дочери. Работы у неё не было, никаких мер по поиску не предпринимала. Общая задолженность по алиментам составила 828 тысяч рублей.

В итоге суд признал гражданку виновной по части 1 статьи 157 УК России («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей») и назначил ей наказание в виде восьми месяцев лишения свободы в колонии-поселении.