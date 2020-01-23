Покусавший полицейского житель Удмуртии, спасение хирургами мужчины в Подмосковье и одобрение британским парламентов выхода из ЕС: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Встречаем четверг ароматным кофе и традиционным обзором новостей, о которых писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Напал на полицейского

Житель Удмуртии в новогодние праздники покусал инспектора ДПС на территории Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по краю.

Инцидент произошёл 4 января в деревне Проносное. Наряд ДПС остановил пьяного водителя, однако тот намерен был избежать наказания. Мужчина попытался скрыться, укусив при этом одного из полицейских, пытавшегося его остановить.

В отношении 46-летнего мужчины возбудили уголовное дело. Опрашиваются свидетели и выясняются все обстоятельства случившегося.

Чудом спасли

В Подмосковье врачи спасли мужчину с 28 ножевыми ранениями грудной клетки, живота, спины, верхних конечностей и поясничной области. Об этом сообщают «Известия».

45-летнего пострадавшего доставили в Бронницкую больницу в крайне тяжёлом состоянии. На его теле было обнаружено 28 ножевых ранений, полученных в ходе бытового конфликта.

За жизнь мужчины боролись почти восемь часов. Врачи провели торакотомию и лапаротомию с ушиванием ран внутренних органов. Операция прошла успешно. Пострадавший находится в реанимации в стабильном состоянии.

Развод одобрен

Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза получил одобрение обеих палат парламента. Чтобы закон обрёл силу, документ должна подписать королева Елизавета II. Об этом сообщает портал «Newsru.com».

Монарх может подписать законопроект уже на этой неделе. Следующим этапом станет ратификация Brexit Европарламентом. Ожидается, что при удачном стечении обстоятельств Великобритания выйдет из Евросоюза в конце января 2020 года, после этого начнётся 11-месячный переходный период.