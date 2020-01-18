Клоун-эксцентрик, чревовещатель и джигиты выступят на международном цирковом фестивале в Ижевске

Фестиваль пройдет с 5 по 9 марта.

Ижевск. Удмуртия. С 5 по 9 марта в Ижевске в 13-й раз пройдет международный фестиваль циркового искусства. Об этом сообщает пресс-служба цирка Удмуртии.

На сегодняшний день заявлено уже более 20 номеров. В Ижевск приедут около 200 участников из 15 стран мира. На сцене цирка выступят акробаты, воздушные гимнасты, жонглеры, дрессировщики с дикими хищниками, чревовещатель из Франции, клоун-эксцентрик, джигиты на лошадях и другие.

Состав жюри почти не изменится, оценивать номера будут: президент компании «Файярберд Продакшн Инк» Петр Дубинский (США), президент циркового фестиваля в Сен-Поль-ле-Дакс Бруно Лалоя (Франция) и другие. В прошлом году в жюри фестиваля присутствовала принцесса Монако Стефания Гримальди.

Отметим, международный фестиваль циркового искусства пройдет в рамках празднования 100-летия государственности Удмуртии, 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 125-летнего юбилея стационарного цирка Удмуртии.